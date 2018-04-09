Руководство проекта «Покупай пермское» решило продолжить использовать логотип, создателей которого заподозрили в плагиате. Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова выразила благодарность тем, кто обнаружил сходство прикамского и индонезийского мишки. В то же время она отметила, что концепцию менять не станут.
Гилязова указала, что интернет — это «классная штука», позволяющая «стащить» идею, а также установить ее корни. Она пообещала, что пермскому мишке на логотипе сделают «пластическую операцию». «После чего снова, как и в первый раз проверим логотип на возможность регистрации в качестве товарного знака. Но еще попросим неравнодушных пермяков проверить в разных дизайнерских кладовках на наличие близнецов», — указал вице-президент Пермской ТПП на своей личной странице в Facebook.
Ранее Арина Сюккя на своей странице в Twitter опубликовала сообщение: «Нашла на фрипике оригинал, из которого сделан новый лого „Покупай пермское“». Тут же были размещены снимки прикамской версии и логотипа из Индонезии. Основное отличие брендов — иностранный зверь держит в лапах кружку, а отечественный — букву «П». Идею предложил Александр Лаптев, и с обвинениями в плагиате он не согласен. Лаптев пояснил, что все нарисовал сам, однако предположил, что когда-то увиденный индонезийский образ мог отложиться в памяти.