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10 апреля 2018
09 апреля 2018
15:55  10 апреля 2018 0

Югорский организатор незаконного похоронного бизнеса стал фигурантом уголовного дела

Судебное Алешкин Шевелев Курган, наручники, решетка, заключенный
В Урае начальник бюро судмедэкспертизы попал под еще одно уголовное делоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заведующий урайским филиалом «Бюро судебно-медицинской экспертизы» стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, главный судмедэксперт Урая шантажировал местного предпринимателя — тот по госконтракту обслуживал инженерные сети. Заведующий филиала не пускал в здание работников бизнесмена, составлял служебные записки о неисполнении контракта, а потом потребовал раз в месяц перечислять на карту супруги по 12 тысяч рублей. В общей сложности бизнесмен успел заплатить судмедэксперту порядка 70 тысяч, рассказали «URA.RU» в прокуратуре.

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Уголовное дело возбуждено по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Ранее судмедэксперт в обмен на взятки предоставил своему подчиненному работнику-санитару помещение, где родственникам погибших оказывали платные ритуальные услуги. Уголовное дело было возбуждено за «получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Как ранее сообщало «URA.RU», еще один громкий коррупционный скандал в югорском «Бюро судмедэкспертизы» произошел в начале апреля 2018 года. Следователи задержали двух высокопоставленных сотрудников Бюро. По версии следствия, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств через госконтракты, а также брали взятки, пользуясь своим должностным положением.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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