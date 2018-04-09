Судмедэксперт, построивший незаконный похоронный бизнес в ХМАО, отправится под суд

Прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело против сотрудника «Бюро судебно-медицинской экспертизы», который организовал незаконный похоронный бизнес. Об этом 9 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
В сообщении прокуратуры говорится, что заведующий филиалом Бюро в Урае в обмен на взятки предоставил своему подчиненному работнику-санитару помещение. Там родственникам погибших оказывали платные ритуальные услуги. «По результатам проверки в отношении заведующего филиалом „Отделение в городе Урае“ казенного учреждения „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее «URA.RU» писало о подобной схеме незаконного обогащения. Заведующего окружным бюро судмедэкспертизы Алексея Алеева обвинили в вымогательстве денежных средств с родственников погибших. Якобы он требовал деньги за гарантированные законом бесплатные процедуры. Также Алееву приписывали создание незаконного похоронного бизнеса и продажу ритуальных принадлежностей прямо в городском морге.
Еще один громкий коррупционный скандал в югорском «Бюро судмедэкспертизы» разразился 2 апреля 2018 года. Следственное управление СКР по ХМАО-Югре задержало двух высокопоставленных сотрудников Бюро. По версии следствия, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств через госконтракты, а также брали взятки, пользуясь своим должностным положением.