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Главные новости Югры
11:39  09 апреля 2018 0

Судмедэксперт, построивший незаконный похоронный бизнес в ХМАО, отправится под суд

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Уголовное дело находится на контроле югорской прокуратурыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело против сотрудника «Бюро судебно-медицинской экспертизы», который организовал незаконный похоронный бизнес. Об этом 9 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В сообщении прокуратуры говорится, что заведующий филиалом Бюро в Урае в обмен на взятки предоставил своему подчиненному работнику-санитару помещение. Там родственникам погибших оказывали платные ритуальные услуги. «По результатам проверки в отношении заведующего филиалом „Отделение в городе Урае“ казенного учреждения „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», — сообщают в пресс-службе ведомства.

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Напомним, ранее «URA.RU» писало о подобной схеме незаконного обогащения. Заведующего окружным бюро судмедэкспертизы Алексея Алеева обвинили в вымогательстве денежных средств с родственников погибших. Якобы он требовал деньги за гарантированные законом бесплатные процедуры. Также Алееву приписывали создание незаконного похоронного бизнеса и продажу ритуальных принадлежностей прямо в городском морге.

Еще один громкий коррупционный скандал в югорском «Бюро судмедэкспертизы» разразился 2 апреля 2018 года. Следственное управление СКР по ХМАО-Югре задержало двух высокопоставленных сотрудников Бюро. По версии следствия, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств через госконтракты, а также брали взятки, пользуясь своим должностным положением.

Игорь Волосин
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