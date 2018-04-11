16:22 11 апреля 2018 0

В новом челябинском аэропорту вместо автотрапа будут телескопические трапы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Челябинское авиапредприятие» (ЧАП, дочерняя компания ООО «Новопорт») объявило тендер на строительство терминала внутренних воздушных линий аэропорта стоимостью 2,99 млрд рублей. Первоначальная цена проекта снизилась почти на 200 млн рублей после прохождения согласований в ГлавГосЭкспертизе, сообщила «URA.RU» официальный представитель Дирекции по подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году Ирина Чиркова.

По словам собеседницы, новое здание аэровокзала будет только первой очередью масштабной реконструкции аэропорта. Финансироваться будет исключительно за счет собственника объекта — ООО «Новапорт» (связывают с бизнесменом Романом Троценко, советником исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина).

В новом здании будут телескопические трапы. Площадь объекта составит 16,3 тысячи квадратных метров. Пропускная способность — 2,5 млн пассажиров в год, или 1 050 человек в часы пик. Срок сдачи объекта — до 31 декабря 2019 года.

Конкурс на строительство нового терминала будет проходить в несколько этапов. Сейчас ведется прием заявок на участие в конкурентных переговорах, которые пройдут 16—17 мая. Затем до 22 мая потенциальные подрядчики сформируют свои окончательные заявки, а итоги тендера будут подведены 24 мая, добавили в RosTender.info.

В рамках второй и третьей очередей реконструкции аэропорта будет построено новое здание международных воздушных линий и модернизированы взлетно-посадочные полосы и другие объекты инфраструктуры.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В других крупных городах Большого Урала уже построены новые или серьезно реконструированы действующие аэропорты. В том числе Кольцово (Екатеринбург), Салехард (ЯНАО), Рощино (Тюмень), Большое Савино (Пермь). Последние два также принадлежат «Новапорту», как и аэропорт Челябинска. Однако южноуральский аэровокзал уже давно морально устарел. И только теперь будет обновлен. Из административных центров УрФО реконструкцию ждет теперь только аэропорт Кургана.

Решение о проведении в Челябинске летом 2020 года саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) принял президент Владимир Путин. Все объекты планируется сдать к концу 2019 года. Южноуральские власти оценивают бюджет подготовки в 40-45 млрд рублей. За эти деньги построят общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт. Рабочую группу по подготовке к саммитам возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков.