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12 апреля 2018
11 апреля 2018
03:19  12 апреля 2018 0

Названа дата выхода ранее не издававшейся книги Толкина «Падение Гондолина»

Действия произведения развернутся во вселенной «Властелина колец»ФОТО: скрин видеозаписи/YouTube

Сын известного писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер в августе этого года планирует выпустить ранее не издававшуюся книгу своего отца «Падение Гондолина». Действия произведения развернутся во вселенной «Властелина колец».

В романе повествуется о взятии эльфийского города Гондолин олицетворением Тьмы Морготом. Произведение было написано после крупного сражения Первой мировой войны и является, по сути, первой историей про миры Средиземья, передает Life.

Заявление Кристофера Толкина о подготовке книги к публикации стало приятной неожиданностью для всех поклонников английского писателя. В 2017 году он издал другой роман отца — «Берен и Лютиэн», а также объявил о своем уходе из компании, которая владеет правами на произведения Джона Р. Р. Толкина.

Отметим, 93-летний сын выдающегося писателя почти всю жизнь посвятил исследованию, редактуре и изданию ранее не публиковавшихся текстов отца. Кристофер Толкин был редактором «Сильмариллиона» и «Детей Хурина», вышедшие после смерти писателя. Примечательно, что только «Хоббит» и трилогия «Властелин Колец» стали единственными произведениями о фантастическом мире Средиземья, которые были опубликованы при жизни самого автора.

Александр Черноскутов
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