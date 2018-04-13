{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
01:51  13 апреля 2018 0

Стало известно о смерти председателя челябинского отделения СЖР. Близкие не догадывались о болезни

Ольга Давиденко руководила областным отделением СЖР с 2015 годаФото: личная страница Ольги Давиденко, Facebook

Вечером в четверг, 12 апреля, стало известно о том, что в одной из зарубежных клиник скончалась председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко. По информации источников «URA.RU», медики безуспешно пытались спасти ее от быстро развивавшегося онкологического заболевания.

В региональном отделении СЖР на данную информацию пока никак не отреагировали: о случившемся первым сообщил друг Ольги на ее странице в сети Facebook.

Отметим, Ольга Давиденко стала председателем челябинского союза журналистов в 2015 году, заняв место добровольно сложившего полномочия Александра Юрина. До этого Ольга была ведущей на телеканале «Урал 1» и руководила областным «Клубом пресс-служб».

Большой друг челябинского бюро «URA.RU», Ольга была награждена почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом». Редакция «URA.RU» выражает искренние соболезнования родным и близким.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров