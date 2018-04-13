Вечером в четверг, 12 апреля, стало известно о том, что в одной из зарубежных клиник скончалась председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко. По информации источников «URA.RU», медики безуспешно пытались спасти ее от быстро развивавшегося онкологического заболевания.
В региональном отделении СЖР на данную информацию пока никак не отреагировали: о случившемся первым сообщил друг Ольги на ее странице в сети Facebook.
Отметим, Ольга Давиденко стала председателем челябинского союза журналистов в 2015 году, заняв место добровольно сложившего полномочия Александра Юрина. До этого Ольга была ведущей на телеканале «Урал 1» и руководила областным «Клубом пресс-служб».
Большой друг челябинского бюро «URA.RU», Ольга была награждена почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом». Редакция «URA.RU» выражает искренние соболезнования родным и близким.