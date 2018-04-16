В Прикамье экс-начальнику ОГИБДД грозит срок за запугивание водителя

17:02 16 апреля 2018 0

Павел Паньков шантажировал водителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший начальник отделения госавтоинспекции по Честинскому району Пермского края Павел Паньков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пытался повысить показатели по поимке пьяных водителей на дороге, шантажируя задержанного им автовладельца.

Как рассказали «URA.RU» в Очерском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел еще летом 2016 года. Тогда Паньков остановил автомобиль, который ехал из Удмуртии, и заподозрил водителя в том, что тот пьян. В свою очередь, водитель добился прохождения медосвидетельствования. Однако его результат оказался неожиданным — в организме мужчины были обнаружены наркотические вещества.

Как объяснил следователь, в таких случаях предусмотрена четкая процедура, которую должен выполнить сотрудник ГИБДД для фиксации правонарушения со стороны водителя. Вместо этого начальник Честинского ОГИБДД Павел Паньков не стал пользоваться должностными инструкциями, а начал запугивать задержанного и предлагать ему отказаться от медосвидетельствования. Водителя убеждали в том, что лучше признать себя «пьяным» по протоколу, чем объясняться в суде по поводу положительных анализов на наркотики. По всей видимости, для большей убедительности в какой-то момент рядом с районным начальником ГИБДД Паньковым появился сотрудник полиции в маске, личность которого так и не установлена.

По словам водителя, он испугался и согласился на условия полицейских, а бумаги, якобы свидетельствующие о его наркотическом опьянении, были полицейскими уничтожены. Тем временем водитель вернулся в Удмуртию, где самостоятельно прошел проверку на алкоголь и наркотики, которая показала, что он чист.

В 2017 году делом заинтересовались в СК. Следователи пришли к выводу, что водитель невиновен, а начальник Частинского ОГИБДД Павел Паньков действовал незаконно. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С должности Павел Паньков был снят лишь после того, как дело ушло в суд. Сейчас уже бывшему руководителю районной госавтоинспекции грозит до четырех лет лишения свободы.