16:56 19 апреля 2018 0

Герои видео временно встали на место людей, получивших увечья Фото: скрин видео EVRplc, YouTube

Компания ЕВРАЗ решила привлечь внимание россиян к проблеме нарушения техники безопасности на работе и в быту с помощью серии видеороликов. Во время съемок участники поставили над собой серьезный эксперимент: погрузились в жизнь человека, получившего травму позвоночника, потерявшего одну из конечностей и зрение.

Промышленный холдинг напомнил работникам о необходимости следить за безопасностью людей, находящихся рядом, и останавливать работу, если она ведется с нарушениями. В видео рабочие воспоминают трагические ситуации, которые они лично могли предотвратить, но в последний момент не вмешивались. «Я всегда за всем четко слежу: кто, что, где. Но тут начальник позвонил, и я отошел поговорить по телефону. Пока отвлекся, Андрей (коллега — прим.ред.), решил на другую конструкцию перелезть. И тут я уже только крик услышал. Повернулся, а там…» — вспоминает один из участников, мастер на производстве.

Участники временно встали на место людей, получивших серьезные увечья. В одном из них героиня заклеила глаз, чтобы понять, как видят мир люди с частичной потерей зрения. Видео открывается титром с жутковатой статистикой: «за 20 лет 16 миллионов человек потеряли зрение из-за травм на производстве. Защитные очки смогли бы спасти глаза в 90 процентах случаев». Во втором ролике водитель электропогрузчика неделю передвигался в инвалидном кресле. В ходе эксперимента видно, как тяжело человеку приспособиться к новым реалиям, как дома, так и на улице. В заключительном видео молодой работник на неделю «отказался» от руки и попытался прожить это время в обычном режиме: провожая ребенка в детский сад, совершая покупки и общаясь с близкими. Все ролики заканчиваются простым и понятным слоганом «Помни о безопасности».

«Мы занимаемся охраной труда много лет и знаем, что простые правила безопасности нужно соблюдать всегда: и на работе, и дома, — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дивизиона „Урал“ Сергей Савчук. — Нам важно, чтобы наши сотрудники, подрядчики, партнеры, клиенты и мы сами были внимательны не только на своем рабочем месте, но и дома и на отдыхе».

С 16 по 21 апреля на всех предприятиях ЕВРАЗа в пятый раз проходит ежегодная неделя безопасности, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. На НТМК и Качканарском ГОКе проходят акции, связанные с транспортной и пожарной безопасностью. В подшефных учебных заведениях волонтеры предприятий провели открытые уроки, посвященные вопросам безопасности. Сотрудники ГИБДД проверят водителей на знание правил дорожного движения. В столовых пройдет акция «Пачка сока в обмен на сигареты». На комбинате в Качканаре будут организованы тематические интеллектуальные игры. Благодарственные письма получат чемпионы ЕВРАЗа по ОТ и ПБ — работники, которые личным примером развивают культуру безопасной работы.