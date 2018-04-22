Скончался пермский хоккеист, которому собирали деньги на лечение в Израиле

Пермский хоккеист Михаил Гергерт скончался на 33-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщила его жена на своей странице в социальной сети.
«Дорогие друзья! Спасибо вам всем, что были с нами и помогали делать не возможное возможным! Сегодня наш Мишка ушёл из жизни, но он держался и боролся из последних сил за жизнь! Мишенька, наш любимый, родной пусть земля будет пухом. Ты навсегда останешься с нами и в наших сердцах», — написала Ксения Гергерт.
Гергерту поставили диагноз в 2015 году. В Перми у врачей не было возможности провести операцию, поэтому был организован сбор денег. Так в регионе прошли два благотворительных матча в поддержку спортсмена. Этого хватило, чтобы отправить Гергерта в Израиль на операцию. Врачи смогли удалить хоккеисту опухоль, однако, в марте этого года у него обнаружили новые метастазы. Его состояние стало резко ухудшаться. У Михаила остались супруга и трое детей.