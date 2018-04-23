На Урале шесть населенных пунктов отрезало паводком от «большой земли»

В Свердловской области разлились реки, вода отрезала подъезды к шести населенным пунктам. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области. Из-за таяния льда на Среднем Урале вышли из берегов реки Ница, Тагил и Пышма. «Вода отрезала автотранспортное сообщение с деревнями Заречная, Заселина, Толстова, Боровикова и Красный Бор, а также с селом Елань», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Зырянова.
По подсчетам спасателей, на этих территориях расположены 87 домов, в них живут 169 человек. Вода заливает низкие участки местности, подтапливает мосты, дороги, огороды. Спасатели вместе с коммунальщиками помогают пострадавшим от паводка откачивать воду с придомовых территорий. Угрозы для жителей нет, их отселения не требуется, заверили в свердловском МЧС. Села обеспечены запасом продуктов и лекарств, на опасных участках организованы отсыпка защитных дамб, углубление водоотводных каналов.
Ближе к концу апреля синоптики прогнозируют начало ледохода и в северных регионах Уральского федерального округа. Спасатели подготовили бригады для проведения взрывных работ при заторах льда на реках.