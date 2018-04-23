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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:36  23 апреля 2018 0

Пограничники приняли Лолиту за мужчину. «Я женщина, но яйца у меня есть». ВИДЕО

Певица не лезет за словом в карманФОТО: Лолита Милявская, Instagram

Лолита призналась, что пограничники перепутали ее с мужчиной. О случае, произошедшем на русско-китайской границе, Лолита рассказала на своей странице в Instagram.

Певица вспомнила, что не так давно ее задержали таможенники. Они 15 минут разглядывали ее паспорт, потом поинтересовались, женщина она или мужчина. На что Лолита заявила: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Ответ россиянки озадачил пограничника и переводчика, но через некоторое время они все же пропустили эпатажную певицу. «Вот так круто я перешла китайскую границу», — рассказала она.

Поклонники певицы пришли в восторг от истории. «Лолита, вы-суперженщина! Убила пограничников наповал одним выстрелом», «Лола, вы чудо!», «Вы просто бомбическая женщина», «Сказочная женщина с шикарным юмором», «Вы-огонь», «Господи, умора», «Супер, задала им головоломку», «Жизненный анекдот», — написали поклонники. Фанатки отметили, что возьмут ответ Лолиты на вооружение.

Наталья Михалева
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