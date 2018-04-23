Из-за сообщения о бомбе силовики начали массовую проверку югорских школ

Сотрудники Росгвардии начали массовые проверки в общеобразовательных учреждениях Сургута. Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщил источник в департаменте общественных и внешних связей.
По словам собеседника, силовики вместе со служебными собаками проверяют все школы города. «По неподтвержденной информации, в мессенджерах появились сообщения о якобы готовящемся теракте в одной из школ Сургута. Скорее всего, это чья-то неудачная шутка, но Росгвардия начала проверку», — отмечает инсайдер агентства.
Получить комментарий Росгвардии на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе не ответили на звонки журналистов. В пресс-службе департамента образования ХМАО сообщили, что сотрудники Росгвардии действительно проводят проверку школ Сургута. «Это плановые проверки на обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях», — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщало URA RU, в сентябре 2017 года Сургут подвергся атаке телефонных террористов. Из-за ложных сообщениях о бомбах были эвакуированы несколько гостиниц, торговых центров, а также школа №18.