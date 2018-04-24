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24 апреля 2018
15:13  24 апреля 2018 0

Тюменцы смогут решить проблемы с электричеством онлайн

Первые нововведения начали внедрять в 2013 годуФото: пресс-служба СУЭНКО

Сибирско-Уральская энергетическая компания запустила новый онлайн-сервис для жителей Тюмени. Теперь сообщить об отсутствии электроснабжения или проблеме наружного освещения можно на сайте suenco.ru.

Дистанционные услуги в компании начали внедрять в 2013 году. В личном кабинете потребителя можно было удаленно подать заявку на техприсоединение. Уже позже в разделе сайта «Отключения» начали публиковать информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии на юге Тюменской области.

Предполагается, что новый раздел «Сообщить о проблеме» поможет потребителям сократить время на подачу заявки для устранения технических неисправностей на сетях компании. Сейчас воспользоваться услугой могут жители Тюмени, передает пресс-служба СУЭНКО. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании и указать точный адрес места возникновения проблемы. После тестового периода сервис начнет работать на территории Кургана.

Павел Маркуш
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