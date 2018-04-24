Данные «URA.RU» о ротации в бывшем «Урале промышленном — Урале Полярном» подтвердились

18:30 24 апреля 2018 0

Как и ожидалось, Ямал сменил своего члена в набсовете «КР» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге во вторник 24 апреля состоялось собрание акционеров «Корпорации Развития» (бывший «Урал промышленный — Урал Полярный», — прим. ред.). Информация «URA.RU» подтвердилась — Ямал сменил одного из своих членов в наблюдательном совете корпорации.

Как и предполагалось, набсовет «КР» покинул бывший гендиректор КГУ «Недра Ямала» Ярослав Соколов. Его место занял первый заместитель регионального департамента строительства Евгений Кузаев.

«Ротация связана с усилением контроля за строительной составляющей деятельности корпорации, которая осуществляется в связи с реализацией шестистороннего соглашения по созданию инфраструктуры нефтепровода Заполярье — Пурпе — Самотлор», — прокомментировал зам губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, слова которого приводят в пресс-службе правительства региона. Второе место в набсовете от Ямала по-прежнему занимает директор департамента имущественных отношений Олеся Швагер.

Контрольные функции набсовета за «КР» усилили после скандала с задержаниями бывшего руководителя Сергея Маслова. После его отставки руководство компании менялось несколько раз. В настоящий момент оптимизацией деятельности «КР» и восстановлением репутации занимается управленец из ХМАО Сергей Черняев.