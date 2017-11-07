23:45 07 ноября 2017 0

В июле 2015 года «Урала промышленный-Урал полярный» переименовали в АО «Корпорация Развития». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Корпорации развития» («КР») поменялся генеральный директор. Новым руководителям компании стал югорский чиновник Сергей Черняев, он сменит действующего исполняющего обязанности директора Сергея Новицкого. Решение о назначении уже принято наблюдательным советом компании и будет официально оглашено 8 ноября. Главу компании представят подчиненным. Об этом «URA.RU» 7 ноября сообщил источник внутри корпорации.

Сергей Черняев назначен гендиректором на полгода Фото: пресс-служба АУ «Региональный центр инвестиций»

Прежним постоянно действующим гендиректором «Корпорации развития» (акционеры — Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) был Сергей Маслов, который покинул должность с громким скандалом. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Маслова и его заместителя Владимира Карманова. По имеющейся у полиции информации, в 2013 году гендиректор компании и его первый заместитель, будучи в сговоре с руководством «Народного кредита», разместили на счету банка в преддверии отзыва лицензии больше 1 миллиарда рублей, принадлежащих корпорации. После этого подозреваемые якобы перечислили деньги на счета фиктивных организаций и похитили.

С момента задержания Маслова место постоянного главы «КР» пустовало год.

По мнению инсайдера, Сергея Черняева назначат на испытательный срок в виде 6 месяцев, после чего полномочия руководителя планируют пролонгировать на более длительное время.

И.о. гендиректора Новицкому предложили остаться заместителем Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Сергею Черняеву, на данный момент, 36 лет. По одной из версий, чиновник появился в ХМАО в эпоху экс-вице-губернатора Югры Александра Кима, приближённым которого его считают. За время своей карьеры он успел поработать в югорском департаменте экономического развития, там он возглавлял управление инвестиционной политики в должности заместителя директора департамента Павла Сидорова. В 2017 году Черняев занимал пост заместителя директора Фонда развития Югры.

Внутри «Корпорации развития» считают, что новоназначенный глава произведёт череду крупных кадровых перестановок, приведя с собой новую команду (предположительно из ХМАО), но тотальных увольнений, как в период бывшего генерального директора, не случится. Вероятно, Черняев переставит функционеров лишь в своем ближнем окружении.

«Не будет такого, как было при Маслове, когда почти полностью сменилась команда. Сделанное до сих пор под вопросом», — сообщает источник внутри «КР».

Решение наблюдательного совета изменило планы действующего исполняющего обязанности главы компании Сергея Новицкого, который сам претендовал на вакантную должность. Инсайдер объясняет, что Новицкому предложили остаться в корпорации на посту заместителя директора, и курировать строительные вопросы, но, с высокой долей вероятности, он откажется от предложения и покинет компанию. «Для него это как ни крути понижение, и оно его не устраивает», — комментирует собеседник.

Губернатор Югры Наталья Комарова подтверждала информацию о переговорах с Транснефтью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По неофициальным данным, решение наблюдательного совета по поводу назначения Черняева, может быть связано с переговорами между правительством Югры и руководством «Транснефти», которая возвела на территории ХМАО и ЯНАО нефтепровод «Заполярье-Пурпе-Самотлор». «Корпорация развития», при финансовой поддержке Югры, обязалась создать вокруг трубопровода необходимую инфраструктуру. Не исключено, что назначение Черняева стало одним из условий возобновления финансирования проекта, ранее приостановленного решением губернатора ХМАО Натальей Комаровой.

Летом губернатор Югры подтверждал «URA.RU» факт предстоящих переговоров с «Транснефтью», а также отмечал, что власти просчитывают риски дополнительных вложений в проекты «КР». «Мы готовимся к переговорам с „Транснефтью“ в поисках решения, которое устроит обе стороны. У нас есть бюджет и есть возможность, но мы хотим выделить эти деньги, именно, на наш проект, настаиваем на том чтобы наши инвестиции работали эффективно», — сообщала в разговоре с агентством Наталья Комарова в июне этого года.

Получить комментарии Сергея Черняева, а также директора департамента экономического развития Югры, в чьем прямом подчинении он находился, на момент публикации материала не удалось. Павел Сидоров не ответил на звонки журналиста агентства по мобильному, в приемной Фонда развития Югры, где трудился Черняев, также молчат.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры попросили направить официальный запрос, и обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Телефоны «Корпорации развития» недоступны. Мобильный телефон главы наблюдательного совета компании Виктора Гузя отключен. Источник внутри полпредства президента в УрФО заявил «URA.RU», что перестановки внутри компании «это дело акционеров».