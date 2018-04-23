19:22 23 апреля 2018 0

Ямал сменит своего контролера в «Корпорации Развития» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 24 апреля, состоится собрание акционеров «Корпорации Развития» (бывший «Урал Промышленый — Урал Полярный», — прим. ред). На повестке встречи два основных вопроса — отчет о финансовых результатах деятельности «КР» за 2017 год и распределение дивидендов, а так же обновление состава наблюдательного совета, сообщают собственные источники агентства.

Инсайдеры отмечают, что состав наблюдательного совета практические не изменится. Единственная ротация — из совета уйдет представитель Ямала Ярослав Соколов. Источники сообщают, что в начале апреля он покинул пост гендиректора ГКУ «Недра Ямала». На посту его временно замещает Сергей Якубовский.

От Ямала на замену Соколову в набсовете «КР» будет предложена кандидатура первого заместителя окружного департамента строительства Евгения Кузаева. Второй представитель Ямала, директор департамента имущественных отношений Олеся Швагер, останется в наблюдательном совете корпорации.

В правительстве Ямала данную информацию пока не прокомментировали. «Ответ будет дан, после того как пройдет заседание», — сообщили в правительстве. Связаться с Евгением Кузаевым пока не удалось. В департаменте сообщили, что в данным момент он находится в отпуске.

Роль наблюдательного совета в «КР», напомним, усилили после скандала с задержанием бывшего руководителя Сергея Маслова. Председатель набсовета Виктор Гузь рассказывал «URA.RU», что члены совета будут контролировать каждую сделку корпорации, превышающую 10 млн рублей. В компании прошли серьезная оптимизация, сокращение штата и ликвидация офиса в Екатеринбурге. Справляться с последствиями скандала и восстанавливать репутацию сначала был назначен Сергей Новицкий, но в ноябре 2017 его сменил молодой управленец из ХМАО Сергей Черняев. В мае истекает его испытательный срок.