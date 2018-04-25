Стали известны победители международного конкурса фотографии ZEISS Photography Award. В десятку лучших попали работы уроженки Перми Снежаны фон Будинген, которая живет в Германии, но на конкурсах представляет Россию.
Тема нынешнего конкурса звучала как «Видеть больше — недосказанные истории», сообщает немецкий журнал Stern. В нем приняли участие более 12 тысяч фотографов из 140 стран. Обладателем главного приза в итоге стал представитель Бельгии Ник Ханнес, который направил на конкурс серию фотографий, сделанных в Дубае и представляющих картины из «роскошной» жизни местной элиты.
В шорт-лист попали работы пермячки Снежаны фон Будинген на тему зимнего плавания в России. На своих фото из серии «Пермский мороз» она запечатлела местных «моржей».