В Прикамье депутат лишился мандата из-за незадекларированных квартир и машины

В Пермском крае прокуратура через суд лишила полномочий депутата Земского собрания Юсьвинского района. В декларации об имуществе за 2016 год он не указал девять объектов недвижимости.
Сотрудники краевой прокуратуры Юсьвинского района провели проверку в отношении депутатов районного Земского Собрания на предмет соблюдения закона о предоставлении сведений о доходах и имуществе. Специалисты надзорного органа выявили одного депутата, который незадекларировал девять объектов недвижимости и транспортное средство, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Прокурор направил главе Земского Собрания района представление об устранении нарушений, однако после этого депутат продолжал работать. В связи с этим глава надзорного органа обратился в Кудымкарский городской суд, который удовлетворил требования прокуратуры. Народный избранник попытался апеллировать решение, но ему это не удалось. В результате полномочия депутата были прекращены досрочно.