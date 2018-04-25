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02:05  25 апреля 2018 0

В Прикамье депутат лишился мандата из-за незадекларированных квартир и машины

Визит Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, депутат, чиновник, портфель, функционер
Народный избранник досрочно лишился мандатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае прокуратура через суд лишила полномочий депутата Земского собрания Юсьвинского района. В декларации об имуществе за 2016 год он не указал девять объектов недвижимости.

Сотрудники краевой прокуратуры Юсьвинского района провели проверку в отношении депутатов районного Земского Собрания на предмет соблюдения закона о предоставлении сведений о доходах и имуществе. Специалисты надзорного органа выявили одного депутата, который незадекларировал девять объектов недвижимости и транспортное средство, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Прокурор направил главе Земского Собрания района представление об устранении нарушений, однако после этого депутат продолжал работать. В связи с этим глава надзорного органа обратился в Кудымкарский городской суд, который удовлетворил требования прокуратуры. Народный избранник попытался апеллировать решение, но ему это не удалось. В результате полномочия депутата были прекращены досрочно.

Иван Шестак
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