Градостроительный совет Перми 25 апреля единогласно одобрил концепцию развития Эспланады. Документ предусматривает ее круглогодичное использование для досуга жителей города, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.
Проект концепции развития эспланады представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, места для прогулок, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона. Летом здесь будут проводить массовые мероприятия, а зимой размещаться ледовый городок. К слову, в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки
Важной частью проекта стала проработка светового дизайна зданий и прилегающих пространств: это и уличные фонари, подсветка витрин первых этажей зданий. Также планируется организовать подсветку карнизов верхних этажей, которая подчеркнет линейную структуру улиц и создаст световой силуэт эспланады. Фасады прилегающих зданий (административных и жилых) предполагается отреставрировать.
Задачу провести широкое обсуждение концепции развития пермской эспланады поставил губернатор региона Максим Решетников. В заседании Градостроительного совета, помимо архитекторов и строителей, приняли участие представители краевого правительства, депутаты Заксобрания и городской думы, эксперты в сфере градостроительства, представители Лиги председателей ТОС города Перми и других некоммерческих объединений, средств массовой информации.