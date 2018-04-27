В мэрии Екатеринбурга передел влияния: «Малышева 73» забрало кресло у «Форум групп»

18:00 27 апреля 2018 0

Смена Молокова на юриста обрадовала девелоперов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга грядут серьезные перестановки. Глава департамента архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений (Главархитектура) администрации Екатеринбурга Андрей Молоков готовится покинуть свой пост.

Источник в мэрии заверил «URA.RU», что его место получит заместитель — Михаил Губин. В самой ратуше традиционно не торопятся и важные кадровые перемены пообещали прокомментировать завтра.

Молоков возглавил Главархитектуру в марте 2017 года, сразу после ухода Тимура Абдуллаева. Считалось, что назначение пролоббировал бывший заместитель главы по капстроительству, ныне первый заместитель генерального директора «Форум-групп» Сергей Мямин. Свой человек в Главархитектуре нужен был для поддержки реализуемых компанией проектов. Грядущее назначение воспринимается как усиление совсем другой бизнес-группы — «Малышева, 73», с которой и связывают Губина.

Истинных причин передела влияния источники в мэрии пока не знают. Впрочем, наблюдательные представители рынка напомнили, что именно Молоков вместе с председателем градостроительного совета Екатеринбурга Михаилом Вяткиным и архитектурным бюро «ОСА» разработали проект сохранения телебашни, которую 24 марта снесла УГМК. Архитекторы тогда предлагали реконструировать недострой и построить вокруг него жилой квартал, а запланированную «медниками» новую ледовую арену построить на территории завода «Уралкабель».

Получить комментарии от делящих влияние ФПГ не удалось, однако представители девелоперского рынка назначению рады. «Давно пора было так сделать. Архитектор не должен возглавлять департамент, где 90% деятельности — юридическая работа», — поделился представитель крупной строительной компании Екатеринбурга.