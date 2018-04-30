Город на Урале остался без света и воды из-за страшного урагана

12:09 30 апреля 2018 0

Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Коркино Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Из-за шквалистого ветра сотни домов в городе Коркино Челябинской области остались без электроснабжения, а часть — и без воды. Причиной перебоев с электроснабжением стало аварийное отключение электричества, а также обрыв или перехлест проводов.

Аварийное отключение электроснабжения произошло в нескольких микрорайонах города, сообщают «Вести Коркино». Без света остались улицы Яблочная, 30 лет ВЛКСМ, Цвиллинга, Ленина, С. Ванцетти, 9 января, Чкалова. В том же положении находятся и жители улиц Суворова, Строительная, Герцена, Пугачева, Кустарная, Верхняя, Куйбышева, Моргунова, Кутузова, Нахимова, Правды, и другие.

Из-за стихии пострадали и жители поселка Роза. Также под аварийное отключение попала розинская водонапорная башня и водоносная скважина в поселке Первомайский. В связи с этим в двух населенных пунктах было отключено водоснабжение.

В большинстве районов электроснабжение на данный момент восстановлено. На отдельных участках работы продолжаются.

Ранее «URA.RU» писало о сильном ветре на Южном Урале вечером в субботу, 28 апреля. 29 апреля шторм в Челябинске повалил десятки деревьев. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин рассказал об антирекорде последних лет — скорости ветра до 35 м/с.

Недавний московский ураган оставил после себя несколько жертв, сообщает «Ридус». Кроме умершей в больнице 84-летней женщины, жертвами стихии стали 12-летняя девочка в Москве и мужчина в Мытищах. Пострадали 25 человек, 11 из них до сих пор остаются в больницах.