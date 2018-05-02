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02 мая 2018
15:44  02 мая 2018 3

Экс-депутат Кожевникова требует законодательно запретить компьютерные игры

Мария Кожевникова. Интервью. Екатеринбург, кожевникова мария
Мария Кожевникова отреагировала на резонансное убийство студенткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова, звезда сериала «Универ», предложила законодательно оградить несовершеннолетних россиян от компьютерных игр. Своим предложением она поделилась с подписчиками в Twitter.

«И пусть в меня полетят камни, но я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18 летия. Посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности», — заявила Кожевникова. В большинстве своем читатели поддержали Марию, но многие обвинили ее в непонимании сути проблемы. «О влиянии игр слишком много мифов, да и законодательно дома не запретить это», «Комп для недорослей — зло, поэтому нужны ограничения в законодательном порядке, но разумные», «Сколько от водки людей померло, но ее никто не запрещает! Что же вам все запретить», «Опять из-за единичных придурков надо всех под одну гребенку мести?», — пишут люди.

Поводом для такого предложения стало резонансное убийство, которое произошло 30 апреля в Москве. Студентка 1996 года рождения стала жертвой 15-летнего грабителя, который нанес девушке множественные ранения и скрылся с места преступления. После задержания преступника выяснилось, что он увлекался онлайн-играми, напоминает Life.

Сергей Макеев
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