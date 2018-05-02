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02 мая 2018
21:39  02 мая 2018 0

Аршавин заявил о желании завершить карьеру. «Конец близок»

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» . Екатеринбург, фк зенит, аршавин андрей, газпром, футбол
Культовый футболист «Зенита» намерен попробовать свои силы на новом поприщеФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, выступающий за «Кайрат» в чемпионате Казахстана, готовится завершиться профессиональную карьеру. По словам футболиста, решение повесить бутсы на гвоздь дается ему крайне тяжело.

«Думаю, что конец близко. Мысль об окончании карьеры пугает меня. Потом отхожу, а потом опять пугаюсь. Я уверен, если вы поспрашиваете других футболистов, они подтвердят, что это очень тяжелый момент для всех. Ведь жизнь должна полностью измениться», — приводит слова полузащитника издание Life.

Аршавин также добавил, что уходить из большого футбола по окончанию карьеры он не намерен. При этом он не стал уточнять, в каком качестве хочет себя попробовать в будущем. «Как жизнь сложится», — философски добавил он.

Ранее Аршавин отказался от поездки на чемпионат мира по футболу-2018. Свое решение спортсмен мотивировал отсутствием свободного времени: во время проведения международного турнира он будет за «Кайрат» в чемпионате Казахстана.

Сергей Макеев
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