Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, выступающий за «Кайрат» в чемпионате Казахстана, готовится завершиться профессиональную карьеру. По словам футболиста, решение повесить бутсы на гвоздь дается ему крайне тяжело.
«Думаю, что конец близко. Мысль об окончании карьеры пугает меня. Потом отхожу, а потом опять пугаюсь. Я уверен, если вы поспрашиваете других футболистов, они подтвердят, что это очень тяжелый момент для всех. Ведь жизнь должна полностью измениться», — приводит слова полузащитника издание Life.
Аршавин также добавил, что уходить из большого футбола по окончанию карьеры он не намерен. При этом он не стал уточнять, в каком качестве хочет себя попробовать в будущем. «Как жизнь сложится», — философски добавил он.
Ранее Аршавин отказался от поездки на чемпионат мира по футболу-2018. Свое решение спортсмен мотивировал отсутствием свободного времени: во время проведения международного турнира он будет за «Кайрат» в чемпионате Казахстана.