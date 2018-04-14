Аршавин отказался от поездки в Россию на ЧМ-2018

Андрею Аршавину придется пропустить ЧМ-2018
Бывший капитан сборной России по футболу и нападающий казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин заявил, что не сможет приехать на чемпионат мира летом этого года. Причиной, как пояснил спортсмен журналистам, является другой турнир. в котором ему нужно участвовать.
«Здесь же будет чемпионат Казахстана. Вы же не останавливаете чемпионат. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу», — приводит «Советский спорт» слова Аршавина.
Мировое первенство, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На Урале принимающим мундиаль стал Екатеринбург. Чемпионат Казахстана проводится с марта по ноябрь.