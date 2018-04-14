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14 апреля 2018
23:27  14 апреля 2018 0

Аршавин отказался от поездки в Россию на ЧМ-2018

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» . Екатеринбург, фк зенит, аршавин андрей, газпром, футбол
Андрею Аршавину придется пропустить ЧМ-2018Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Бывший капитан сборной России по футболу и нападающий казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин заявил, что не сможет приехать на чемпионат мира летом этого года. Причиной, как пояснил спортсмен журналистам, является другой турнир. в котором ему нужно участвовать.

«Здесь же будет чемпионат Казахстана. Вы же не останавливаете чемпионат. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу», — приводит «Советский спорт» слова Аршавина.

Мировое первенство, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На Урале принимающим мундиаль стал Екатеринбург. Чемпионат Казахстана проводится с марта по ноябрь.

Сергей Демин
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