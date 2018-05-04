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04 мая 2018
03 мая 2018
07:02  04 мая 2018 0

Дочь звезды «Аншлага» попала в больницу в Германии. Ей потребовалась помощь хирургов. ФОТО

Артистка не сообщила никаких подробностей о состоянии ребенкаФОТО: страница Елены Воробей в Instagram

Российская юмористка Елена Воробей поделилась со своими подписчиками грустной новостью. Ее дочь София находится в больнице в Германии. Однако никаких подробностей о состоянии ребенка артистка не сообщила.

«Спасибо всем добрым людям за поддержку, хирургам за профессионализм и Всевышнему за все! Доченька моя! Будь здорова, Любовь моя! Мы все всегда с тобой, всегда рядом, в трудные минуты и в минуты радости!», — написала Воробей на своей странице в Instagram. Многие из подписчиков выразили свою поддержку в трудное время юмористки: «„Желаю скорейшего выздоровления!“, „Здоровья доченьке“, „Держитесь!“, „Все будет хорошо!“».

Напомним, в апреле прошлого года выступление Елены Воробей в Киеве оказалось сорванным. Артистке отказали во въезде на территорию Украины. Она сравнила украинский закон о запрете въезда в страну «позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями».

Александр Черноскутов
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