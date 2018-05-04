{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
13:38  04 мая 2018 0

Суд приступил к рассмотрению иска о незаконности отмены выборов мэра Екатеринбурга

Клипарт, разное. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
Свердловский облсуд решит судьбу выборов главы ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы мэра Екатеринбурга по «советской» схеме
все новости сюжета

В Свердловском областном суде в пятницу, 4 мая, прошло первое предварительное заседание по иску юриста Валерия Андреева к Заксобранию региона. Истец требует признать недействующим принятый 3 апреля парламентом закон об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, очередное предварительное заседание назначено на 14 июня. Юридическая позиция и доводы сторон пока не раскрываются. В окружении главного противника избирательной реформы — действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана — агентству сообщили, что не инициировали судебного разбирательства.

Как ранее сообщало «URA.RU», в соответствии с принятым Заксобранием законом следующий глава областного центра будет избран по так называемой советской схеме — на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров