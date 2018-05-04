Суд приступил к рассмотрению иска о незаконности отмены выборов мэра Екатеринбурга

В Свердловском областном суде в пятницу, 4 мая, прошло первое предварительное заседание по иску юриста Валерия Андреева к Заксобранию региона. Истец требует признать недействующим принятый 3 апреля парламентом закон об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, очередное предварительное заседание назначено на 14 июня. Юридическая позиция и доводы сторон пока не раскрываются. В окружении главного противника избирательной реформы — действующего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана — агентству сообщили, что не инициировали судебного разбирательства.
Как ранее сообщало «URA.RU», в соответствии с принятым Заксобранием законом следующий глава областного центра будет избран по так называемой советской схеме — на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов.