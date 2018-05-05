В ней режиссер поднимает вопрос о том, почему политики не слышат народ
Очередной выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» без объяснения причин снят с эфира телеканала «Россия-24». Его показ планировался на 5 и 6 мая.
В этом выпуске под названием «Синдром Гарри Поттера» Михалков решил поднять проблему коммуникаций в современном мире. Известный режиссер задался вопросом о том, почему «чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят», говорится в аннотации к программе.
Но автора волнует не только внутренняя политика. Его интересует и то, почему не слышат друг друга целые страны, «кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью». Под конец Михалков спрашивает: «И при чем тут Гарри Поттер?»