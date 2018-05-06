Украина вошла в список стран, «чрезвычайно зависимых» от финансирования

Украинский рынок вошел в число наиболее уязвимых среди развивающихся стран. Эксперты оценивали его с точки зрения потребностей в финансировании, достаточности резервов, а также качества институтов и торговой устойчивости.
Также в одну группу с Украиной вошли рынки Китая, Аргентины, ЮАР и Турции, пишет Life.ru cсо ссылкой на исследование, проведенное Институтом международных финансов (IIF). При этом активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин менее подвержены такого рода рискам.
В рамках исследования специалисты оценили потенциальные изменения интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров. Значительнее всего ухудшились позиции Индии, повышение рисков также фиксируется в Турции, Польше и Украине.