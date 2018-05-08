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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
18:13  08 мая 2018 0

Мигранты оставят Екатеринбург без такси на время чемпионата мира

Цветы к 8 марта Курган, такси
Без тысяч мигрантов число таксистов сократитсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге сократится число водителей такси из-за негласного запрета мигрантам посещать город во время проведения чемпионата мира по футболу.

Как рассказал «URA.RU» председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, ежегодно в Свердловской области около трех тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья работают таксистами, большая часть из которых трудится в Екатеринбурге. Однако этим летом многие из них не приедут в столицу Среднего Урала.

В диаспорах настоятельно рекомендовали мигрантам воздержаться от посещения Екатеринбурга из-за повышенных требований безопасности. На время мундиаля в городе будет множество полицейских, которые будут проверять документы у всех, кто покажется подозрительным. Так как многие мигранты не имеют регистрации, диаспоры просят не нагнетать ситуацию.

Как стало известно «URA.RU», вместо Екатеринбурга мигранты будут уезжать на заработки в города области. По прогнозам таксистов, на время чемпионата Екатеринбург также ждет трехкратное повышение цен на переезды из-за повышенного спроса и малого числа водителей.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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