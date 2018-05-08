Мигранты оставят Екатеринбург без такси на время чемпионата мира

В Екатеринбурге сократится число водителей такси из-за негласного запрета мигрантам посещать город во время проведения чемпионата мира по футболу.
Как рассказал «URA.RU» председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, ежегодно в Свердловской области около трех тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья работают таксистами, большая часть из которых трудится в Екатеринбурге. Однако этим летом многие из них не приедут в столицу Среднего Урала.
В диаспорах настоятельно рекомендовали мигрантам воздержаться от посещения Екатеринбурга из-за повышенных требований безопасности. На время мундиаля в городе будет множество полицейских, которые будут проверять документы у всех, кто покажется подозрительным. Так как многие мигранты не имеют регистрации, диаспоры просят не нагнетать ситуацию.
Как стало известно «URA.RU», вместо Екатеринбурга мигранты будут уезжать на заработки в города области. По прогнозам таксистов, на время чемпионата Екатеринбург также ждет трехкратное повышение цен на переезды из-за повышенного спроса и малого числа водителей.