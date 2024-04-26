Бывшего вице-мэра Первоуральска отправили в СИЗО

Первоуральский городской суд Свердловской области отправил под стражу бывшего вице-мэра и экс-начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова, задержанного за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
О том, чтобы отправить Гузаирова за решетку, попросил следователь. В СИЗО он будет находиться до 3 июня, рассказали в суде.
Гузаиров был задержан утром 25 апреля. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме.
Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями.
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