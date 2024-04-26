Свердловский минтранс решит судьбу титановой столицы, где не хватает сотрудников

26 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

«Ласточки» из Екатеринбурга до Верхней Салды могут запустить уже летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области уже летом могут запустить «Ласточки» из Екатеринбурга до Верхней Салды — «титановой столицы» России, куда требуются сотни новых кадров. Об этом заявил глава Свердловской железной дороги Павел Бурцев. Окончательные сроки запуска зависят от того, насколько быстро областное правительство согласует вопрос, поделился с URA.RU осведомленный источник. «В Верхнюю Салду маршруты проработаны. Опять же, сейчас это прорабатывается с областью на предмет сроков, когда мы это все реализуем. Но мы надеемся, что это произойдет в этом году. (…) Скорее всего, это (запуск — ИФ) произойдет с началом летнего графика, надеемся, что в конце мая», — цитирует Бурцева «Интерфакс». Осведомленный собеседник поясняет: новый железнодорожный маршрут позволит решить кадровый вопрос крупнейших игроков, представленных в Верхней Салде — титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» и особой экономической зоны «Титановая долина». Ездить сюда на работу смогут как жители Екатеринбурга, так и других городов на маршруте следования. В самой Верхней Салде кадров уже нет. Насколько быстро это случится, зависит от областного минтранса, на рассмотрении которого сейчас якобы находится вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области уже летом могут запустить «Ласточки» из Екатеринбурга до Верхней Салды — «титановой столицы» России, куда требуются сотни новых кадров. Об этом заявил глава Свердловской железной дороги Павел Бурцев. Окончательные сроки запуска зависят от того, насколько быстро областное правительство согласует вопрос, поделился с URA.RU осведомленный источник. «В Верхнюю Салду маршруты проработаны. Опять же, сейчас это прорабатывается с областью на предмет сроков, когда мы это все реализуем. Но мы надеемся, что это произойдет в этом году. (…) Скорее всего, это (запуск — ИФ) произойдет с началом летнего графика, надеемся, что в конце мая», — цитирует Бурцева «Интерфакс». Осведомленный собеседник поясняет: новый железнодорожный маршрут позволит решить кадровый вопрос крупнейших игроков, представленных в Верхней Салде — титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» и особой экономической зоны «Титановая долина». Ездить сюда на работу смогут как жители Екатеринбурга, так и других городов на маршруте следования. В самой Верхней Салде кадров уже нет. Насколько быстро это случится, зависит от областного минтранса, на рассмотрении которого сейчас якобы находится вопрос.