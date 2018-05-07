В Екатеринбурге обещают трехкратное увеличение цен на такси во время чемпионата мира

13:01 07 мая 2018 0

Во время чемпионата передвигаться по городу на такси может быть очень дорого Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители такси в Екатеринбурге уверены в трёхкратном росте цен на свои услуги во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Цены повысятся минимум в два, а скорей всего и в три раза. В город ведь приедут десятки тысяч иностранцев, всем гораздо удобнее перемещаться на такси, чем учить схему движения местного транспорта», — рассказал «URA.RU» водитель Николай, сотрудничающий с сервисом «Яндекс.Такси». Того же мнения придерживается шофер службы такси «Максим» Алексей.

«Водители планируют неплохо заработать на чемпионате. Куча французов приедет, японцев. У них зарплаты большие, по карману на такси каждый день ездить. Им же не только со стадиона и на стадион надо приехать, но и покушать съездить, выпить вечером, жене, детям подарки купить. Спрос на перевозки будет огромный, соответственно, поднимутся цены раза в три», — отметил водитель в беседе с «URA.RU».

В пресс-службе такси «Максим» отметили, что компания не будет намеренно повышать цены на время проведения спортивного турнира. Однако в компании отметили, что при повышенном спросе будет включен коэффициент, повышающий цены на поездки. Это позволит дополнительно привлечь водителей и сократить время ожидания автомобилей для пассажиров, отметили представители сервиса. Оперативно получить комментарий «Яндекс. Такси» не удалось. Первый матч мундиаля в Екатеринбурге, напомним, состоится 15 июня, заключительный — 27 июня.