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Главные новости Свердловской области
13:01  07 мая 2018 0

В Екатеринбурге обещают трехкратное увеличение цен на такси во время чемпионата мира

Клипарт. Разное (февраль). Магнитогорск, яндекс такси
Во время чемпионата передвигаться по городу на такси может быть очень дорогоФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Водители такси в Екатеринбурге уверены в трёхкратном росте цен на свои услуги во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Цены повысятся минимум в два, а скорей всего и в три раза. В город ведь приедут десятки тысяч иностранцев, всем гораздо удобнее перемещаться на такси, чем учить схему движения местного транспорта», — рассказал «URA.RU» водитель Николай, сотрудничающий с сервисом «Яндекс.Такси». Того же мнения придерживается шофер службы такси «Максим» Алексей.

«Водители планируют неплохо заработать на чемпионате. Куча французов приедет, японцев. У них зарплаты большие, по карману на такси каждый день ездить. Им же не только со стадиона и на стадион надо приехать, но и покушать съездить, выпить вечером, жене, детям подарки купить. Спрос на перевозки будет огромный, соответственно, поднимутся цены раза в три», — отметил водитель в беседе с «URA.RU».

В пресс-службе такси «Максим» отметили, что компания не будет намеренно повышать цены на время проведения спортивного турнира. Однако в компании отметили, что при повышенном спросе будет включен коэффициент, повышающий цены на поездки. Это позволит дополнительно привлечь водителей и сократить время ожидания автомобилей для пассажиров, отметили представители сервиса. Оперативно получить комментарий «Яндекс. Такси» не удалось. Первый матч мундиаля в Екатеринбурге, напомним, состоится 15 июня, заключительный — 27 июня.

Данил Бардин
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