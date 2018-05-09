У зрителей не работали мессенджеры и не доходили SMS
Участники мероприятий к Дню Победы в Челябинске пожаловались на отсутствие интернета в районе площади Революции. У зрителей военного парада не работал ни один мессенджер, им также не доходили текстовые сообщения.
С проблемой столкнулся и корреспондент «URA.RU» на месте событий. В толпе на площади Революции местные жители предположили, что одно из ведомств, обеспечивающих безопасность граждан во время праздника, включило «глушилки». В региональном отделении ФСБ меры предосторожности на мероприятиях к Дню Победы комментировать отказались.