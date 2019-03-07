Метро предлагают сделать до Ревды и Первоуральска. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Екатеринбурга и пригородов предлагают организовать публичное акционерное общество (ПАО) для строительства надземного метро. Открытое письмо к жителям города, а также властям Екатеринбурга и области опубликовал автор проекта создания частного надземного метро Ринат Бичурин.

Автор идеи рассказал «URA.RU», что строительство надземного метро без участия госкапитала будет проходить более быстрыми темпами. По его расчету, в самом Екатеринбурге для «метро на поверхности» нужно 30 км новых линий и еще 60 километров до городов-спутников: Березовского, Верхней Пышмы, Ревды и Первоуральска.

«По абсолютным и относительным показателям пассажиропотока Екатеринбургский метрополитен находится на 4-м месте в России, но по протяженности линий в расчете на душу населения на последнем месте в стране», — обозначил проблему Бичурин. Он отметил, что метро должно строиться за счет частных инвестиций и находиться в частной собственности. В пример он привел Аргентину и Японию, где линии метро были приватизированы и теперь находятся в частной собственности.

«В связи с длительными сроками окупаемости строительства метрополитена финансирование должно происходить с помощью привлечения акционерного капитала путем создания публичного акционерного общества (ПАО) и продажи акций всем желающим», — отметил инициатор проекта. Бичурин уверен, что надземное метро можно строить быстрым темпом. По его словам, надземное метро позволит снизить загруженность государственного транспорта и сократить затраты городского бюджета на его содержание, а также снизить нагрузку на коммерческий транспорт.