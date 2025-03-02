02 марта 2025

ФСБ поймала екатеринбуржца, давшего крупную взятку полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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За деньги сотрудники полиции должны были закрыть глаза на другое преступление Фото:

В Екатеринбурге против Константина С. возбуждено дело о коррупции. Его обвиняют в посредничестве во взятке сотрудникам правоохранительных органов. Расследованием занималось свердловское УФСБ, сообщил источник URA.RU.

«По версии следствия, Константин в своей квартире передал 2,5 миллиона рублей от своего знакомого неким силовикам. Деньги предназначались для того, что друга Константина отмазали от другого уголовного дела. Его подозревают во взятке», — сообщил инсайдер агентства.

Константину вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке) и назначили подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по региону. В ведомстве отказались от комментариев по теме.

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В Екатеринбурге против Константина С. возбуждено дело о коррупции. Его обвиняют в посредничестве во взятке сотрудникам правоохранительных органов. Расследованием занималось свердловское УФСБ, сообщил источник URA.RU. «По версии следствия, Константин в своей квартире передал 2,5 миллиона рублей от своего знакомого неким силовикам. Деньги предназначались для того, что друга Константина отмазали от другого уголовного дела. Его подозревают во взятке», — сообщил инсайдер агентства. Константину вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке) и назначили подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по региону. В ведомстве отказались от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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