ФСБ поймала екатеринбуржца, давшего крупную взятку полиции

В Екатеринбурге против Константина С. возбуждено дело о коррупции. Его обвиняют в посредничестве во взятке сотрудникам правоохранительных органов. Расследованием занималось свердловское УФСБ, сообщил источник URA.RU.
«По версии следствия, Константин в своей квартире передал 2,5 миллиона рублей от своего знакомого неким силовикам. Деньги предназначались для того, что друга Константина отмазали от другого уголовного дела. Его подозревают во взятке», — сообщил инсайдер агентства.
Константину вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке) и назначили подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по региону. В ведомстве отказались от комментариев по теме.
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