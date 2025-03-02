Происшествия ФСБ поймала екатеринбуржца, давшего крупную взятку полиции 03 марта 2025 в 11:57 Размер текста - 17 + За деньги сотрудники полиции должны были закрыть глаза на другое преступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге против Константина С. возбуждено дело о коррупции. Его обвиняют в посредничестве во взятке сотрудникам правоохранительных органов. Расследованием занималось свердловское УФСБ, сообщил источник URA.RU. «По версии следствия, Константин в своей квартире передал 2,5 миллиона рублей от своего знакомого неким силовикам. Деньги предназначались для того, что друга Константина отмазали от другого уголовного дела. Его подозревают во взятке», — сообщил инсайдер агентства. Константину вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке) и назначили подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по региону. В ведомстве отказались от комментариев по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге против Константина С. возбуждено дело о коррупции. Его обвиняют в посредничестве во взятке сотрудникам правоохранительных органов. Расследованием занималось свердловское УФСБ, сообщил источник URA.RU. «По версии следствия, Константин в своей квартире передал 2,5 миллиона рублей от своего знакомого неким силовикам. Деньги предназначались для того, что друга Константина отмазали от другого уголовного дела. Его подозревают во взятке», — сообщил инсайдер агентства. Константину вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке) и назначили подписку о невыезде. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по региону. В ведомстве отказались от комментариев по теме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям