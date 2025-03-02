02 марта 2025

Почему екатеринбурженка утонула в сауне во время романтической встречи: причина

Екатеринбурженка утонула в сауне во время приступа эпилепсии
© Служба новостей «URA.RU»
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У женщины случился приступ эпилепсии в воде (архивное фото) Фото:

Причиной смерти екатеринбурженки стал приступ эпилепсии, который случился у нее в бассейне. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник.

«40-летняя женщина страдала эпилепсией, и припадок случился прямо в бассейне. Она начала захлебываться, и муж вытащил жену из воды. Оперативно подъехала скорая, но спасти пациентку не получилось: прямо в сауне она умерла», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что, со слов сотрудников заведения, конфликтов между супругами в роковой вечер не было. Нет на теле утонувшей и следов насильственной смерти.

Как сообщало агентство, пара проводила романтическое свидание в сауне на улице Рассветной, когда вдруг женщине стало плохо в воде. Первоначально предполагалось, что причиной трагедии мог стать перенесенный недавно гайморит.

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Причиной смерти екатеринбурженки стал приступ эпилепсии, который случился у нее в бассейне. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина страдала эпилепсией, и припадок случился прямо в бассейне. Она начала захлебываться, и муж вытащил жену из воды. Оперативно подъехала скорая, но спасти пациентку не получилось: прямо в сауне она умерла», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что, со слов сотрудников заведения, конфликтов между супругами в роковой вечер не было. Нет на теле утонувшей и следов насильственной смерти. Как сообщало агентство, пара проводила романтическое свидание в сауне на улице Рассветной, когда вдруг женщине стало плохо в воде. Первоначально предполагалось, что причиной трагедии мог стать перенесенный недавно гайморит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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