Почему екатеринбурженка утонула в сауне во время романтической встречи: причина

Причиной смерти екатеринбурженки стал приступ эпилепсии, который случился у нее в бассейне. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник.
«40-летняя женщина страдала эпилепсией, и припадок случился прямо в бассейне. Она начала захлебываться, и муж вытащил жену из воды. Оперативно подъехала скорая, но спасти пациентку не получилось: прямо в сауне она умерла», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что, со слов сотрудников заведения, конфликтов между супругами в роковой вечер не было. Нет на теле утонувшей и следов насильственной смерти.
Как сообщало агентство, пара проводила романтическое свидание в сауне на улице Рассветной, когда вдруг женщине стало плохо в воде. Первоначально предполагалось, что причиной трагедии мог стать перенесенный недавно гайморит.
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