Почему екатеринбурженка утонула в сауне во время романтической встречи: причина

Екатеринбурженка утонула в сауне во время приступа эпилепсии

03 марта 2025 в 11:32 Размер текста - 17 +

У женщины случился приступ эпилепсии в воде (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной смерти екатеринбурженки стал приступ эпилепсии, который случился у нее в бассейне. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина страдала эпилепсией, и припадок случился прямо в бассейне. Она начала захлебываться, и муж вытащил жену из воды. Оперативно подъехала скорая, но спасти пациентку не получилось: прямо в сауне она умерла», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что, со слов сотрудников заведения, конфликтов между супругами в роковой вечер не было. Нет на теле утонувшей и следов насильственной смерти. Как сообщало агентство, пара проводила романтическое свидание в сауне на улице Рассветной, когда вдруг женщине стало плохо в воде. Первоначально предполагалось, что причиной трагедии мог стать перенесенный недавно гайморит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной смерти екатеринбурженки стал приступ эпилепсии, который случился у нее в бассейне. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина страдала эпилепсией, и припадок случился прямо в бассейне. Она начала захлебываться, и муж вытащил жену из воды. Оперативно подъехала скорая, но спасти пациентку не получилось: прямо в сауне она умерла», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что, со слов сотрудников заведения, конфликтов между супругами в роковой вечер не было. Нет на теле утонувшей и следов насильственной смерти. Как сообщало агентство, пара проводила романтическое свидание в сауне на улице Рассветной, когда вдруг женщине стало плохо в воде. Первоначально предполагалось, что причиной трагедии мог стать перенесенный недавно гайморит.