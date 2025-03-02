Среди пострадавших — Минобороны и вузы: в Свердловской области активизировались охотники за медью

В Свердловской области зафиксировали 30 случаев хищения кабелей связи

03 марта 2025 в 12:05 Размер текста - 17 +

Силовики активно ведут поиски воров кабелей связи Фото: Роман Наумов © URA.RU В Свердловской области с начала 2025 года зафиксировали более 30 случаев хищения кабелей связи, которые повлияли на работу тысяч абонентов, включая учреждение Минобороны, заводы, вузы, а также нанесли ущерб на миллионы рублей. В этом обвиняют преступную группу «Йети», часть участников из которой уже поймали в прошлом году, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома». «Задержанные по горячим следам злоумышленники, как правило, утверждают, что нашли моток кабелей случайно. Однако сотрудники частного предприятия придумали способ доказать обратное: они проводят спектральный анализ вырезанного кабеля на принадлежность к похищенным коммуникациям провайдера. Тест показывает совпадение химического состава с точностью до 99,98%, что подтверждает причастность подозреваемых к преступлению», — пояснил директор ЧОО «Глобальная сеть безопасности» Владимир Брюханов, работающий с телеком-холдингами. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в 2024-м году было возбуждено 68 уголовных дел по таким преступлениям. «К различным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях приговорены пять человек, еще столько же злоумышленников находятся под следствием», — подчеркнул полковник Горелых, напомнив, что за повреждение кабеля связи могут лишить свободы на пять лет. О пресечении деятельности преступной группы «Йети» URA.RU сообщало в конце октября 2024-го. Воры орудовали во всех районах города без исключения. Всего в ОПГ, по предварительным данным, состояли двенадцать человек. Задержанные Романов Н. и Тома А. работали с подельниками. Тома впоследствии откололся от группы и стал работать самостоятельно. Шепило С., Бекленищев Д. и Клюшников Н. находятся под следствием. Темников С. уехал в зону спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с начала 2025 года зафиксировали более 30 случаев хищения кабелей связи, которые повлияли на работу тысяч абонентов, включая учреждение Минобороны, заводы, вузы, а также нанесли ущерб на миллионы рублей. В этом обвиняют преступную группу «Йети», часть участников из которой уже поймали в прошлом году, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома». «Задержанные по горячим следам злоумышленники, как правило, утверждают, что нашли моток кабелей случайно. Однако сотрудники частного предприятия придумали способ доказать обратное: они проводят спектральный анализ вырезанного кабеля на принадлежность к похищенным коммуникациям провайдера. Тест показывает совпадение химического состава с точностью до 99,98%, что подтверждает причастность подозреваемых к преступлению», — пояснил директор ЧОО «Глобальная сеть безопасности» Владимир Брюханов, работающий с телеком-холдингами. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в 2024-м году было возбуждено 68 уголовных дел по таким преступлениям. «К различным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях приговорены пять человек, еще столько же злоумышленников находятся под следствием», — подчеркнул полковник Горелых, напомнив, что за повреждение кабеля связи могут лишить свободы на пять лет. О пресечении деятельности преступной группы «Йети» URA.RU сообщало в конце октября 2024-го. Воры орудовали во всех районах города без исключения. Всего в ОПГ, по предварительным данным, состояли двенадцать человек. Задержанные Романов Н. и Тома А. работали с подельниками. Тома впоследствии откололся от группы и стал работать самостоятельно. Шепило С., Бекленищев Д. и Клюшников Н. находятся под следствием. Темников С. уехал в зону спецоперации РФ на Украине.