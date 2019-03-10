Порошенко освободил Украину от «культурной оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за минувшие пять лет удалось освободить Украину от «культурной оккупации». Как пишет пресс-служба украинского дилера, заявление Порошенко сделал во время торжеств по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко в Киеве.
«Культурную оккупацию» президент Украины назвал не менее опасной, чем «оккупация физическая», пишет RNS. «За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах», — цитирует Петра Порошенко его пресс-служба. Порошенко отметил, что позиции украинского языка стали «сильны как никогда».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что политика украинского государства в отношении русского языка «встряхнула общество, начались волнения». «[Этим] гордиться совершенно неприлично. Но Порошенко делает это в предвыборной риторике для того, чтобы приписать себе сомнительные достижения, включая предоставление томоса и ликвидацию русского языка», — заявил депутата в разговоре с RT.
Ранее эксперты признали, что на украинском телевидении национальный язык практически вытеснил русский. Кроме того, Госкомитет по телевидению и радиовещанию распорядился увеличить объем штрафа за ввоз российских книг.