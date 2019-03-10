Кадыров объяснил, зачем американскому дипломату понадобилась мина в аэропорту Шереметьево

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 19:20
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров высмеял позицию Госдепа, оправдавшего американского дипломата с минойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с американским дипломатом в аэропорту Шереметьево, который пытался провезти в багаже мину. Об этом он написал у себя в Telegram.

«Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности „Шереметьево“. Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа», — написал Кадыров у себя в Telegram.

Глава Чечни высмеял позицию США по данному вопросу. В Госдепе сообщили, что угрозы от мины не было. «Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет!» — написал Кадыров и уточнил, что дипломат, якобы, вез боеприпас в качестве сувенира.

Напомним, что 9 марта сотрудники Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В Министерстве иностранных дел РФ, убеждены, что дипломатический работник США пытался пронести мину в самолет сознательно. По словам самого американского посла, мина нужна была ему «для личной коллекции». После изъятия снаряда сотруднику дипмиссии помогли переоформить билет, затем он вылетел в Нью-Йорк.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...