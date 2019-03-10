В Госдепе заступились за американского дипломата, который пронес мину в Шереметьево

Мина нужна была послу США для «личной коллекции» Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Мина со взрывателем, которую сотрудник посольства США в РФ пытался пронести в самолет, не угрожала пассажирам. Об этом заявил представитель Госдепартамента Америки.

«Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект (мина — прим.ред.) был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — цитирует ТАСС представитель Госдепартамента. Дипломат уточнил, что американские власти в курсе инцидента.

9 марта сотрудники Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, уточняет RT. В Министерстве иностранных дел РФ, убеждены, что дипломатический работник США пытался пронести мину в самолет сознательно, добавляет агентство Nation News. По словам самого американского посла, мина нужна была ему «для личной коллекции». После изъятия снаряда сотруднику дипмиссии помогли переоформить билет, затем он вылетел в Нью-Йорк.