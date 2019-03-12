В Сургуте неизвестные подкинули труп мужчины к подъезду дома, а сами скрылись с места происшествия. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах.
«Скорее всего, молодой человек умер от передозировки наркотиков. Сейчас выясняются все обстоятельства дела, ведется розыск лиц, покинувших место происшествия», — сообщил инсайдер. На YouYube появилось видео с камер уличного наблюдения, где зафиксировано, как мужчину привозят на джипе во двор, затем неизвестные усаживают его на скамейку, а потом садятся в машину и уезжают.
По данному факту следственным комитетом сейчас ведется проверка. Известно, что погибшему было 26 лет. На его теле следов насилия не обнаружено. Правоохранительные органы ждут заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна будет пролить свет на обстоятельства гибели.