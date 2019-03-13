Челябинский губернатор назвал виновных в смерти жительницы Сима, на которую упала глыба льда

В гибели жительницы Сима, скончавшейся от падения льдины с крыши дома, виновата управляющая компания, вовремя не очистившая кровлю. Об этом заявил 13 марта на совещании с главами городов и районов губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент «URA.RU».
«Вчера в Симе погибла женщина из-за глыбы льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая компания своевременно не убрала, — заявил Дубровский. — Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, за дом отвечала УК «Симское ЖКХ». В управляющей компании изъяты документы, опрошены должностные лица.
Губернатор также отметил, что весна в этом году наступила рано, с двухнедельным опережением среднегодовых температурных значений. Поэтому руководители муниципалитетов должны мобилизоваться, с учетом наступления паводка. В зону риска попадает не только Ашинский район, где паводки происходят постоянно, но и весь юг области.
Трагедия в городе Сим Ашинского района произошла 12 марта на улице Кирова, у дома №8. Женщина, на которую рухнула глыба льда, скончалась на месте. В СУ СК РФ по региону проходит доследственная проверка по факту ЧП.