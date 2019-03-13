12 марта 2019
11 марта 2019

Пермские студенты вместе с преподавателем создали вирусную антирекламу пива. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 16:39
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Ноутбуки, интернет, блогер, интернет, студент, компьютер
Идею студентов поддержал преподавательФото: unsplash.com © URA.RU

Студенты кафедры клинической психологии Пермского университета (ПГНИУ) провели антиалкогольную фотосессию перевернутыми вниз банками пива. Участие в акции принял и преподаватель кафедры журналистики и коммуникаций Алексей Пустовалов.

«Ради фото подвергли себя риску быть отчисленными», — подписала снимок одна из участниц фотосессии. Позже выяснилось, что идея создания «вирусного» фото пришла студентам во время занятия по практической психологии: «Емкости перевернуты горлышком вниз, что символизирует сознательный отказ от употребления подобного рода напитков и призыв к здоровому образу жизни», — цитирует Пустовалова портал «Вкурсе.ру».

ФОТО: Марина Виленская/«ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что пермские студенты записали эротическое поздравление с 8 Марта. Второкурсники механико-математического факультета предстали в ролике без одежды.

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