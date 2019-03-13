Студенты кафедры клинической психологии Пермского университета (ПГНИУ) провели антиалкогольную фотосессию перевернутыми вниз банками пива. Участие в акции принял и преподаватель кафедры журналистики и коммуникаций Алексей Пустовалов.
«Ради фото подвергли себя риску быть отчисленными», — подписала снимок одна из участниц фотосессии. Позже выяснилось, что идея создания «вирусного» фото пришла студентам во время занятия по практической психологии: «Емкости перевернуты горлышком вниз, что символизирует сознательный отказ от употребления подобного рода напитков и призыв к здоровому образу жизни», — цитирует Пустовалова портал «Вкурсе.ру».
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