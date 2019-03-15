Роспотребнадзор объявил войну ложным данным на пачках продуктов

Роспотребнадзор юлорется за правдивую информацию на этикетсках продуктов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Роспотребнадзоре хотят усилить борьбу с недостоверной информацией напечатанной на этикетках с продуктами. В частности, ведомство намерено строго подойти к информации о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов в продуктах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первую очередь речь идет о безопасности людей, страдающих от аллергии. По ее словам, каждый покупатель должен быть уверен в том, что информация на этикетке соответствует сырью и добавкам, из которых сделан продукт, пишет RT.

«Ситуации бывают другими, а это острый риск, нарушение прав потребителя и закона о безопасности пищевых продуктов», — отмечает главный санитарный врач страны.

Попова отметила, что ведомство борется с некорректными записями на упаковках продуктов.