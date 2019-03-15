Увольнение Гагарина грозит конфликтом между исполнительным и надзорным органами Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 15 марта объявил выговор своему заместителю по внутренней политике Анатолию Гагарину. В то же время постановление об увольнении последнего не подписано. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации города.

Тем самым в мэрии опровергли сообщение, содержащееся в официальном пресс-релизе прокуратуры Свердловской области, что Гагарин покинул пост по собственному желанию.

Отставка Гагарина произошла после претензий областной прокуратуры к его деятельности. В частности, надзорное ведомство выявило в работе Гагарина нарушения закона о противодействию коррупции. В частности, в момент назначения на муниципальную должность, как и во время проверки, он был директором трех коммерческих организаций в сфере СМИ и рекламы.

В прокуратуре при этом настаивают на своей правоте. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова уточнила в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что в надзорном ведомстве есть подписанный приказ об увольнении вице-мэра по собственному желанию. Он вступает в силу с 19 марта.