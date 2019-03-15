«URA.RU» выяснило, когда уволят замглавы Екатеринбурга Гагарина

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин будет уволен в понедельник. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации уральской столицы.
«Предписание прокуратуры по дисциплинарному взысканию выполнено. Гагарину вынесен выговор», — рассказал собеседник агентству. Источник добавил, что «его [Гагарина] увольнение по собственному желанию произойдет на следующей неделе».
Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 марта глава Екатеринбурга объявил выговор Гагарину. Постановление об увольнении последнего подписано не было. При этом прокуратура Свердловской области распространила сообщение о том, что Гагарин ушел в отставку с 15 марта.
Анатолий Гагарин был назначен замглавы 3 декабря 2018 года. До октября 2018 года данный пост занимал Сергей Тушин. На своем посту Гагарин занимался организацией работы Комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента. О том, что Гагарин может уйти в отставку, заговорили после претензий прокуратуры. Поводом для них стало то, что должностная инструкция замглавы Екатеринбурга не разрабатывалась и не утверждалась.
Обновлено в 20:56: Проект распоряжения администрации города об освобождении Анатолия Гагарина от должности был подписан главой Екатеринбурга Александром Высокинским, сообщили в пресс-службе мэрии. Документ вступит в силу в понедельник, 18 марта, с момента его официальной регистрации. Сам Высокинский отметил, что Гагарин пришел в мэрию в сложный период. «Тем не менее, мы действуем с прокуратурой в единой логике — а именно, соблюдаем закон», — сообщил глава города.