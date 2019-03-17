Из-за плагиата в диссертации лишен ученой степени депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Москвичев. Решение было принято президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобразования, сообщили участники заседания академик Виктор Васильев и профессор Александр Фрадков.
.В 2017 году в диссертации Москвичева «Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок» сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат, пишет «Новая газета». Эксперты посчитали, что депутат позаимствовал 70 из 170 листов работы. При этом в мае прошлого года в Уральском госуниверситете путей сообщения было принято решение сохранить за парламентарием его ученую степень. «При Уральском государственном университете путей сообщения не увидел в работе нарушений. Но потом что-то пошло не так», — отмечали представители «Диссернета».
При повторной проверке научной работы факты списывания подтвердились. Тогда уже сам депутат написал заявление в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), отказавшись от ученой степени.
Москвичев в Госдуме возглавляет комитет по транспорту и строительству, к тому же он является Президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.