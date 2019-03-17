16 марта 2019

Депутата Госдумы от «Единой России» лишили ученой степени за плагиат, а на Урале его поддержали

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 05:25
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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, москвичев евгений
Евгений Москвичев списал свою научную работуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за плагиата в диссертации лишен ученой степени депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Москвичев. Решение было принято президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобразования, сообщили участники заседания академик Виктор Васильев и профессор Александр Фрадков.

.В 2017 году в диссертации Москвичева «Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок» сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат, пишет «Новая газета». Эксперты посчитали, что депутат позаимствовал 70 из 170 листов работы. При этом в мае прошлого года в Уральском госуниверситете путей сообщения было принято решение сохранить за парламентарием его ученую степень. «При Уральском государственном университете путей сообщения не увидел в работе нарушений. Но потом что-то пошло не так», — отмечали представители «Диссернета».

При повторной проверке научной работы факты списывания подтвердились. Тогда уже сам депутат написал заявление в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), отказавшись от ученой степени.

Москвичев в Госдуме возглавляет комитет по транспорту и строительству, к тому же он является Президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

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