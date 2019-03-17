На телах погибших туристов было найдено много травм Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Туристов из группы Дятлова, которые погибли в 1959 году на Северном Урале, нужно эксгумировать. Вскрытие поможет в расследовании, уверены эксперты.

«Происшествие нужно расследовать с изучения травм погибших. Эксгумация может показать нам много чего удивительного», — цитирует «Комсомольская правда» судмедэксперта Эдуарда Туманова. Специалист отмечает, что у него и коллег нет уверенности в том, что данные экспертиз, проведенных в 1959 году, абсолютно достоверные и полные. По словам Туманова, характер травм погибших вызывает много вопросов. Требуется большая работа, чтобы на них ответить.

Группа из девяти туристов во главе с Игорем Дятловым погибла в ночь на 2 февраля в 1959 году на склоне горы Холатчахль на Северном Урале. Брошенную палатку нашли 25 февраля, а тела всех участников похода — спустя два месяца. Мнения о причине трагедии до сих пор расходятся.

Накануне 60-летия со дня трагедии Генпрокуратура заявила о начале масштабной проверки по факту гибели группы. Позже Следственный комитет РФ заявил, что туристы погибли из-за экстремальных условий, а следователи, которые вели дело более полувека назад, халатно подошли к изучению версий произошедшего, напоминает News.Ru.

Ранее стало известно, что на перевал Дятлова отправятся Андрей Малахов, группа телеканала «Россия», журналисты «Комсомольской правды» и сотрудники Генпрокуратуры.