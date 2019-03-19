В России отказались от формулировки «неправильное питание»

Прежнюю формулировку признали некорректной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Минздрав России решил отказаться от формулировки «неправильное питание», признав ее некорректной. Об этом говорится тексте документа о стратегии формирования здорового образа жизни россиян.

В итоге при разработке стратегии Минздрав решил использовать термин «нерациональное питание». «Основной причиной развития ожирения и артериальной гипертензии является нерациональное питание, прежде всего высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли», — приводит RNS текст обновленного документа, который уже направлен в Минфин и Минэкономразвития.

Ранее Минздрав в рамках формирования культуры здорового образа жизни представил антитабачную концепцию, действующую до 2022 года. В документе прописывались такие меры, как увеличение рабочего дня для курящих, экологического сбора на табачные изделия и полный запрет на их продажу для тех, кто родился после 2015 года. Позже ведомство предложило выводить все табачные изделия из торгового оборота.