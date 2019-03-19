СМИ назвали кандидатов, которых рассматривают на место Текслера в правительстве

На место Алексея Текслера в Минэнерго рассматривают двух кандидатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

После назначения Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области на пост замглавы Минэнерго претендуют два кандидата. Первый — глава департамента по оперативному контролю Евгений Грабчак; второй — бывший топ-менеджер «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов.

Как рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией, решение о назначении нового заместителя министра должно быть принято в максимально короткие сроки. Сейчас в правительстве якобы уже ведутся обсуждения о новом человеке в министерстве. В то же время, по данным издания, пока неизвестно, будет ли вообще глава ведомства Александр Новак искать нового кандидата на место Текслера, поскольку эта должность появилась только с приходом последнего. Перераспределение обязанностей между заместителями министра так же может состояться в ближайшее время.

Департамент, который сейчас возглавляет Грабчак, курирует электроснабжение Крыма, в том числе в его зону ответственности входило строительство двух новых ТЭС на полустрове, подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, контроль инвестпрограммы государственных энергокомпаний и подготовка к отопительному сезону. Его кандидатуру, по словам собеседников журналистов, поддерживает помощник президента России Андрей Белоусов.

Мирсияпова до ухода из энергетического холдинга «Интер РАО» считали вторым по значимости членом команды главы компании Бориса Ковальчука. Он был членом правления и занимался стратегиями и инвестициями. Компанию он покинул в середине прошлого года. О причинах увольнения и новом месте работы информации нет.